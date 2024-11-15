СБУ: Затримано підполковника, який передавав росіянам плани спецоперацій України в тилу ворога

Чоловіку оголошено про підозру в державній зраді, він перебуває під вартою

Затримання військового (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали підполковника Збройних Сил України, який, за версією слідства, співпрацював з окупантами. Про це повідомила Служба безпеки України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Правоохоронці за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака затримали військовослужбовця, який, за версією слідства, працював на російську воєнну розвідку (ГРУ).

Йдеться про підполковника, командира одного з підрозділів ССО, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. В СБУ стверджують, що навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російської спецслужби й визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше окупантів цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Також він "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

За даними слідства, чоловік був завербований через своїх знайомих у Росії, з якими підтримував зв’язок. Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Чоловіку оголошено про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Командування ССО підтвердило інформацію, опубліковану СБУ щодо затримання "крота" російського ГРУ, який передав окупантам плани спецоперацій на тимчасово окупованих територіях України.

Командуванню було відомо про слідчі дії щодо цього військовослужбовця, і воно всебічно сприяло їх проведенню.

"Поки оператори Сил спецоперацій виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини", – йдеться у повідомленні.

У командуванні ССО зазначили, що військові і далі виконують завдання, нищити ворога та звільняти українську землю від окупантів.

"А всіх тих, хто думає, що можуть цьому завадити та поставити життя наших воїнів під загрозу, буде викрито та відправлено за ґрати", – наголосили в командуванні.

18 вересня СБУ затримала офіцера ЗСУ, який допомагав РФ готувати удари по Покровську.

30 вересня СБУ повідомила про затримання в Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, якого підозрюють в роботі на воєнну розвідку Росії.

8 листопада СБУ повідомила про затримання у Волинській області військовослужбовця ТЦК, який зливав росіянам розташування Сил оборони.