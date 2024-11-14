Нардеп Шевченко отримав підозру у державній зраді – джерело

Зокрема, пише СБУ, у Білорусі нардеп закупляв ресурси за заниженою вартістю, а в Україні навпаки – перепродавав за штучно завищеною

Євгеній Шевченко (Фото: Telegram нардепа)

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді народному депутату, написала Служба безпеки України. Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив, що фігурант – Євгеній Шевченко.

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Докази щодо народного обранця збирали СБУ, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії.

СБУ зауважує: фігурант масово поширював фейки пропаганди РФ стосовно подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а також у жовтні-листопаді 2024-го поширював викривлені дані про командування Сил оборони та суспільні настрої всередині держави.

"Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу Youtube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ", – додає спецслужба.

Відомство акцентує, що незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій підозрюваного на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також слідство отримало дані, що впродовж 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався з керівництвом цієї країни та налагоджував "схеми" із закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою вартістю.

Надалі афілійовані з нардепом комерційні структури продавали ці ресурси за штучно завищеною ціною, аби отримувати надприбутки, а для реалізації цього політик залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому компаній, пояснює СБУ.

Фігурант отримав підозру у державній зраді — масимально йому загрожує 15 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу нардепу, розслідування триває.

Шевченко — нардеп-мажоритарник від Слуги народу, котрого у 2021 році виключили з фракції після візитів до Білорусі та публічних зустрічей й вихваляння диктатора Лукашенка.

У травні 2023-го начальник ГУР Буданов підтверджував, що розвідка залучала до співпраці Шевченка для того, аби Білорусь не вступила у війну проти України.

Народний обранець і раніше "відзначався" антиукраїнськими заявами, але 7 листопада опублікував декілька дописів в Telegram, в яких закликав президента Зеленського "починати діалог" з Росією та "закінчувати політичні переслідування" підозрюваних у держзраді Дубінського та Шуфрича й нардепа-утікача Дмитрука. Тоді, не називаючи напряму нардепа, дописи розкритикував керівник Офісу президента Єрмак, а у ГУР заявили, що Шевченко не є їхнім співробітником.