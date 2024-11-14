Нардеп-утікач Дмитрук дав інтерв'ю Russia Today. Кожне слово там – роспропаганда

Артем Дмитрук, якого було оголошено у розшук в Україні, дав інтерв'ю RT – телеканалу, головредом якого є Маргарита Симоньян

Артем Дмитрук (Фото: пресслужба СН)

Нардеп-утікач Артем Дмитрук, який незаконно виїхав за кордон та був оголошений у розшук, дав інтерв'ю топовому пропагандистському медіа Russia Today. Там він, зокрема, стверджує, що його "катували у підвалах Служби безпеки України" і "двічі намагалися вбити".

Дмитрук заявив, що у 2022 році його "двічі намагалися вбити", після чого "викрали та катували у підвалах СБУ". Нардеп стверджує, що це було "замовленням української влади".

"Знаєте, як кажуть, війна все спише. І для Зеленського, і для Єрмака це був гарний час позбутися політичних опонентів, опозиції. І я також був у цьому списку", – сказав він пропагандистам.

Крім того, підіграючи російським наративам, Дмитрук заявив, що "війна в Україні зміцнила й утримує геноцид Зеленського щодо всього українського народу", а Курська операція є "дурними, тупими та неправильними амбіціями Зеленського".