Нардеп-утікач Дмитрук дав інтерв'ю Russia Today. Кожне слово там – роспропаганда
Нардеп-утікач Артем Дмитрук, який незаконно виїхав за кордон та був оголошений у розшук, дав інтерв'ю топовому пропагандистському медіа Russia Today. Там він, зокрема, стверджує, що його "катували у підвалах Служби безпеки України" і "двічі намагалися вбити".
Дмитрук заявив, що у 2022 році його "двічі намагалися вбити", після чого "викрали та катували у підвалах СБУ". Нардеп стверджує, що це було "замовленням української влади".
"Знаєте, як кажуть, війна все спише. І для Зеленського, і для Єрмака це був гарний час позбутися політичних опонентів, опозиції. І я також був у цьому списку", – сказав він пропагандистам.
Крім того, підіграючи російським наративам, Дмитрук заявив, що "війна в Україні зміцнила й утримує геноцид Зеленського щодо всього українського народу", а Курська операція є "дурними, тупими та неправильними амбіціями Зеленського".
- 25 серпня 2024 року Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 й 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.
- Згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.
- 29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.