Артем Дмитрук (Фото: пресс-служба СН)

Беглец-нардеп Артем Дмитрук, незаконно выехавший за границу и объявленный в розыск, дал интервью топовому пропагандистскому медиа Russia Today. Там он, в частности, утверждает, что его "пытали в подвалах Службы безопасности Украины" и "дважды пытались убить".

Дмитрук заявил, что в 2022 году его "дважды пытались убить", после чего "похитили и пытали в подвалах СБУ". Нардеп утверждает, что это было "заказом украинской власти".

"Знаете, как говорится, война все спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, оппозиции. И я тоже был в этом списке", – сказал он пропагандистам.

Кроме того, подыгрывая российским нарративам, Дмитрук заявил, что "война в Украине укрепила и удерживает геноцид Зеленского по отношению ко всему украинскому народу", а Курская операция является "глупыми, тупыми и неправильными амбициями Зеленского".