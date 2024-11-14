Нардеп-беглец Дмитрук дал интервью Russia Today. Каждое слово там – роспропаганда
Беглец-нардеп Артем Дмитрук, незаконно выехавший за границу и объявленный в розыск, дал интервью топовому пропагандистскому медиа Russia Today. Там он, в частности, утверждает, что его "пытали в подвалах Службы безопасности Украины" и "дважды пытались убить".
Дмитрук заявил, что в 2022 году его "дважды пытались убить", после чего "похитили и пытали в подвалах СБУ". Нардеп утверждает, что это было "заказом украинской власти".
"Знаете, как говорится, война все спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, оппозиции. И я тоже был в этом списке", – сказал он пропагандистам.
Кроме того, подыгрывая российским нарративам, Дмитрук заявил, что "война в Украине укрепила и удерживает геноцид Зеленского по отношению ко всему украинскому народу", а Курская операция является "глупыми, тупыми и неправильными амбициями Зеленского".
- 25 августа 2024 года Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.