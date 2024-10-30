Украина, Северные потоки и 9 мая: Фицо дал интервью российской пропагандистке Скабеевой

Словацкий премьер заявил, что считает своей "личной обязанностью" в следующем году поехать в Москву на парад победы 9 мая

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо дал телеинтервью российской топпропагандистке Ольге Скабеевой, в котором подыгрывал нарративам Кремля по поводу войны России против Украины. В частности, он заявил, что Запад якобы устал от Украины.

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"В ЕС говорят украинцам: "Вот вам оружие, вот вам деньги, сражайтесь, только не надоедаете нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", – заявил Фицо.

Отвечая на уточняющий вопрос, в чем состоит эта "усталость", если "Франция и Германия хотят продолжения и предоставляют Украине оружие", словацкий премьер сказал: "Те, кто поддерживал эту войну с самого начала, не хотят признать ошибку или ошибку" .

Он утверждает, что "сегодня абсолютно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

Скриншот из видеоинтервью Фицо Скабеевой

В разговоре с пропагандисткой Фицо также затронул тему подрыва газопроводов "Северный поток". В частности, он назвал "чепухами" версию о том, что диверсию совершили украинские офицеры.

Подытоживая, глава словацкого правительства заявил, что считает своей "личной обязанностью" в следующем году поехать в Москву на парад победы 9 мая.