Украина, Северные потоки и 9 мая: Фицо дал интервью российской пропагандистке Скабеевой
Премьер Словакии Роберт Фицо дал телеинтервью российской топпропагандистке Ольге Скабеевой, в котором подыгрывал нарративам Кремля по поводу войны России против Украины. В частности, он заявил, что Запад якобы устал от Украины.
"В ЕС говорят украинцам: "Вот вам оружие, вот вам деньги, сражайтесь, только не надоедаете нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", – заявил Фицо.
Отвечая на уточняющий вопрос, в чем состоит эта "усталость", если "Франция и Германия хотят продолжения и предоставляют Украине оружие", словацкий премьер сказал: "Те, кто поддерживал эту войну с самого начала, не хотят признать ошибку или ошибку" .
Он утверждает, что "сегодня абсолютно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".
В разговоре с пропагандисткой Фицо также затронул тему подрыва газопроводов "Северный поток". В частности, он назвал "чепухами" версию о том, что диверсию совершили украинские офицеры.
Подытоживая, глава словацкого правительства заявил, что считает своей "личной обязанностью" в следующем году поехать в Москву на парад победы 9 мая.
- 4 октября 2024 года Фицо заявил, что хочет наладить отношения с Россией по окончании войны.
- 6 октября он сказал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет в должности.
- 7 октября премьер Словакии заявил, что улетит в Москву в 2025 году и призвал мировых лидеров "не страдать русофобией".
- 8 октября Роберт Фицо ответил на призыв союзников разрешить Украине дальнобойные удары по России тем, что нужно нанести такой удар по Брюсселю.
- 14 октября словацкий депутат приехал в Москву, чтобы "извиниться за русофобию" Запада и поблагодарить за "свободу от фашизма".