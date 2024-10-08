Фицо – на призывы союзников разрешить бить вглубь РФ: Возможно, стоит ударить по Брюсселю

Словацкий премьер считает, что таким образом европейские союзники "могут понять, о чем, собственно, идет речь"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 7 октября предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на просьбу европейских политиков разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием. Об этом сообщает издание Denník.

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По словам Фицо, некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" говорят о передаче Украине дальнобойных ракет, таким образом "поощряя войну продолжаться".

"Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", – заявил он.

7 октября Шмыгаль встретился со словацким коллегой Фицо. Обсудили мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран. МИД сообщил, что Словакия решила выделить полмиллиона евро на энергетическую помощь Украине.

20 сентября 2024 года The Times сообщило, что США и Британия могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ.

28 сентября стало известно, что США и другие союзники все еще не одобрили дальнобойные удары вглубь России.

А 29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары по РФ.