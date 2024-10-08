Фицо – на призывы союзников разрешить бить вглубь РФ: Возможно, стоит ударить по Брюсселю
Премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 7 октября предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на просьбу европейских политиков разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием. Об этом сообщает издание Denník.
По словам Фицо, некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" говорят о передаче Украине дальнобойных ракет, таким образом "поощряя войну продолжаться".
"Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", – заявил он.
7 октября Шмыгаль встретился со словацким коллегой Фицо. Обсудили мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран. МИД сообщил, что Словакия решила выделить полмиллиона евро на энергетическую помощь Украине.
- 20 сентября 2024 года The Times сообщило, что США и Британия могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ.
- 28 сентября стало известно, что США и другие союзники все еще не одобрили дальнобойные удары вглубь России.
- А 29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары по РФ.