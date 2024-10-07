Шмыгаль встретился с Фицо. Обсудят мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Планируют обсудить мирный план президента Владимира Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран, сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам украинского премьера, представители двух стран обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Словакии в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Как отметил Шмыгаль, значительная часть импортируемой электроэнергии идет в Украину именно из Словакии и страна "никогда не отказывала в помощи".
Также украинский премьер планирую обсудить с Фицо усиление поддержки мирного плана и вступления Украины в Евросоюз. Среди других вопросов – гуманитарная поддержка, разминирование и восстановление украинских территорий.
"Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписания двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжения нашей политики "нового прагматизма"", — добавил Шмыгаль.
- Премьер Словакии в последние дни отличился громкими заявлениями. 4 октября он заявил, что после окончания войны стремится возобновить нормальные отношения с Россией.
- 6 октября стало известно, что Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО. С членством в ЕС он согласен, но считает, что "дорога перекрыта" на ближайшие годы.
- 7 октября Фицо заявил, что полетит в Москву в 2025 году и призвал мир не заниматься "русофобией".