Шмыгаль встретился с Фицо. Обсудят мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество

Украинский премьер ожидает подписания двусторонних документов со Словакией о дальнейшей поддержке

Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (Фото: Telegam-канал премьер-министра)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Планируют обсудить мирный план президента Владимира Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран, сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По словам украинского премьера, представители двух стран обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Словакии в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Как отметил Шмыгаль, значительная часть импортируемой электроэнергии идет в Украину именно из Словакии и страна "никогда не отказывала в помощи".

Также украинский премьер планирую обсудить с Фицо усиление поддержки мирного плана и вступления Украины в Евросоюз. Среди других вопросов – гуманитарная поддержка, разминирование и восстановление украинских территорий.

"Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписания двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжения нашей политики "нового прагматизма"", — добавил Шмыгаль.