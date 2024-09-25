Словацкому премьеру Фицо, в которого стреляли в мае, прислали конверт с пулей внутри

В мае Фицо получил огнестрельные ранения: в него стреляли после выездного заседания правительства

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьеру Словакии Роберту Фицо 25 сентября отправили конверт с пулей внутри. Об этом в комментарии изданию Aktuality сообщили представители пресс-службы правительства страны.

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"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", – заявили в пресс-службе.

По информации издания, конверт проверяют работники управления защиты должностных лиц и дипломатических представительств Словакии.

15 мая в Фицо стреляли в Гандлове после выездного заседания правительства. Словацкий премьер получил тяжелые ранения, представлявшие угрозу жизни, но его прооперировали, и состояние политика улучшилось. В Фицо стрелял 71-летний Юрай Цинтула, объяснивший свой поступок несогласием с политикой премьера.

Фицо известен своими антиукраинскими заявлениями. Например, в начале 2024 года он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

Бывший президент Словакии Зузана Чапутова критиковала правительство Фицо, сравнивая его с правительством венгерского премьера Виктора Орбана.

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