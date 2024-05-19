Состояние Фицо после покушения остается тяжелым, но прогноз положительный – вице-премьер

Роберт Фицо (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Находящийся в больнице после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо имеет положительный прогноз насчет своего состояния, но оно остается тяжелым. Об этом сообщил министр обороны страны и вице-премьер Роберт Калиняк, передает Радио Свободная Европа.

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"Худшее из того, чего мы боялись, прошло, по крайней мере на данный момент", – заявил он.

В то же время Калиняк отметил, что состояние Фицо остается тяжелым.

Однако состояние политика стабильно, и прогноз положительный, подытожил Калиняк.

Днем 15 мая в Словакии стреляли в Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.

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