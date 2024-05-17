"Между жизнью и смертью": Орбан "молится и болеет" за своего словацкого коллегу Фицо

Роберт Фицо и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" спустя два дня после покушения. Об этом написало агентство Reuters.

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"Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", – заявил он.

Венгерский премьер подчеркнул, что даже если Фицо выздоровеет, он не сможет работать в течение нескольких месяцев – в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые должны состояться в начале следующего месяца.

"Нас ждут выборы, которые решат не только членов Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам были бы очень нужны Роберт Фицо и промирная Словакия", – добавил Орбан.

Днем 15 мая в Словакии стреляли в премьер - министра страны Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил , что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики.

Позже в словацком правительстве заявили , что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчину полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство.

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