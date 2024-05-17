"Між життям і смертю": Орбан "молиться та вболіває" за свого словацького колегу Фіцо

Роберт Фіцо та Віктор Орбан (Фото: EPA)

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває "між життям і смертю" через два дні після замаху. Про це написало агентство Reuters.

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"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю", — заявив він.

Угорський прем'єр наголосив, що навіть якщо Фіцо одужає, він не зможе працювати протягом кількох місяців — у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися на початку наступного місяця.

"На нас чекають вибори, які вирішать не лише членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі. У цій ситуації нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та промирна Словаччина", — додав Орбан.

Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики.

Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство.

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