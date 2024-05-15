Фіцо знаходиться в критичному стані, його все ще оперують

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що операція триває понад три з половиною години

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який 15 травня зазнав замаху, оцінюється як критичний. Він перебуває на операційному столі. Про це на спільному брифінгу повідомили міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк та міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток.

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Калиняк розповів, що Фіцо оперують вже понад три з половиною години. Він спростував повідомлення низки ЗМІ про те, що прем'єр-міністр вже перебуває в стабільному стані. Калиняк наголосив, що загроза життю політика зберігається.