Фіцо знаходиться в критичному стані, його все ще оперують
Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який 15 травня зазнав замаху, оцінюється як критичний. Він перебуває на операційному столі. Про це на спільному брифінгу повідомили міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк та міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Калиняк розповів, що Фіцо оперують вже понад три з половиною години. Він спростував повідомлення низки ЗМІ про те, що прем'єр-міністр вже перебуває в стабільному стані. Калиняк наголосив, що загроза життю політика зберігається.
Шутай-Ешток також підтвердив інформацію про те, що Фіцо досі оперують, і оцінив його стан як критичний. Очільник МВС заявив, що нападник зробив п'ять пострілів. Рішення стрільця, за його словами, "було політично мотивованим" і виникло незабаром після президентських виборів.
Він також оголосив, що влада посилить охорону урядовців, політиків, зокрема опозиційних, та представників ЗМІ Словаччини.
Він також оголосив, що влада посилить охорону урядовців, політиків, зокрема опозиційних, та представників ЗМІ Словаччини.
Шутай-Ешток закликав журналістів і політиків "припинити поширювати ненависть" у соціальних мережах.
"Те, що почалося зараз, посіяно багатьма з вас, вашою ненавистю", – наголосив він.
- Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.
- Видання Dennik N повідомило, що нападником виявився чоловік 1953 року народження із міста Левіце. Він стріляв у Фіцо з короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах.
Читайте також: "Це повинно бути для нас попередженням". Як європейські лідери реагують на замах на Фіцо