Фицо находится в критическом состоянии, его все еще оперируют
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 15 мая перенес покушение, оценивается как критическое. Он находится на операционном столе. Об этом на совместном брифинге сообщили министр обороны Словакии Роберт Калиняк и министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.
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Калиняк рассказал, что Фицо оперируют уже более трех с половиной часов. Он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что премьер-министр уже находится в стабильном состоянии. Калиняк подчеркнул, что угроза жизни политика сохраняется.
Шутай-Эшток также подтвердил информацию о том, что Фицо до сих пор оперируют, и оценил его состояние как критическое. Глава МВД заявил, что нападавший произвел пять выстрелов. Решение стрелка, по его словам, "было политически мотивированным" и возникло вскоре после президентских выборов.
Он также объявил, что власть усилит охрану чиновников, политиков, в том числе оппозиционных, и представителей СМИ Словакии.
Он также объявил, что власть усилит охрану чиновников, политиков, в том числе оппозиционных, и представителей СМИ Словакии.
Шутай-Эшток призвал журналистов и политиков "прекратить распространять ненависть" в социальных сетях.
"То, что началось сейчас, посеяно многими из вас, вашей ненавистью", — подчеркнул он.
- Днем 15 мая в Словакии стреляли в премьер-министра страны Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.
- Издание Dennik N сообщило, что нападавшим оказался мужчина 1953 года рождения из города Левице. Он стрелял в Фицо из короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях.
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