Фицо находится в критическом состоянии, его все еще оперируют

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 15 мая перенес покушение, оценивается как критическое. Он находится на операционном столе. Об этом на совместном брифинге сообщили министр обороны Словакии Роберт Калиняк и министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Калиняк рассказал, что Фицо оперируют уже более трех с половиной часов. Он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что премьер-министр уже находится в стабильном состоянии. Калиняк подчеркнул, что угроза жизни политика сохраняется.