"Это должно быть предупреждением". Как европейские лидеры реагируют на покушение на Фицо
Европейские лидеры отреагировали на ранение премьер-министра Словакии Роберта Фицо в результате стрельбы. Они осудили покушение и призвали к тщательному расследованию.
Президент Чехии Петр Павел написал, что нападение на Роберта Фицо "однозначно заслуживает осуждения, какой бы ни была мотивация".
"Это должно быть для нас предупреждением о том, как далеко может зайти углубление вражды и агрессии в обществе. Я желаю Роберту Фицо выйти из этого инцидента без последствий", – сказано в сообщении чешского лидера.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что "какими бы ни были политические или другие разногласия, насилие абсолютно недопустимо". Он пожелал скорейшего выздоровления Фицо, осудил попытку убийства и призвал к тщательному расследованию.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал новость "шокирующей" и заявил, что должна быть нулевая толерантность к таким актам насилия.
Премьер Венгрии Виктор Орбан написал: " Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся о его здоровье и скором выздоровлении! Пусть Бог благословит его и его страну!".
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку написал, что он "глубоко шокирован" новостью из Словакии, и что "такие экстремальные действия не имеют оправдания, а виновные должны быть привлечены к ответственности".
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский написал: "Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо шокировало меня. Я категорически осуждаю насилие в политике".
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна тоже заявил, что нападение на Фицо "шокирует", и насилие в политике недопустимо. Он пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления.
- В октябре 2023 года Словакия прекратила государственную военную помощь Украине.
- В феврале 2024 года президент Чехии Павел объявил об инициативе по приобретению боеприпасов для ВСУ. Власти Словакии отказались присоединиться, поэтому граждане страны открыли собственный сбор.
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