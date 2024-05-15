"Це повинно бути для нас попередженням". Як європейські лідери реагують на замах на Фіцо

Лідери європейських країн засудили замах на словацького прем'єра – якими б не були політичні розбіжності і мотивація нападника

Роберт Фіцо (Фото - EPA)

Європейські лідери відреагували на поранення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо внаслідок стрілянини. Вони засудили замах і закликали до ретельного розслідування.

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Президент Чехії Петр Павел написав, що напад на Роберта Фіцо "однозначно заслуговує осуду, якою б не була мотивація".

"Це повинно бути для нас попередженням про те, як далеко може зайти поглиблення ворожнечі та агресії в суспільстві. Я бажаю Роберту Фіцо вийти з цього інциденту без наслідків", – йдеться в повідомленні чеського лідера.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "якими б не були політичні чи інші розбіжності, насильство абсолютно неприпустимо". Він побажав швидкого одужання Фіцо, засудив спробу вбивства та закликав до ретельного розслідування.

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав новину "шокуючою" і заявив, що має бути нульова толерантність до таких актів насильства.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав: "Я був глибоко шокований жахливим нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Молимося за його здоров'я та швидке одужання! Хай Бог благословить його та його країну!".

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку написав, що він "глибоко шокований" новиною зі Словаччини, і що "такі екстремальні дії не мають виправдання, а винні мають бути притягнуті до відповідальності".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав: "Напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо шокував мене. Я категорично засуджую насильство в політиці".

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна теж заявив, що напад на Фіцо "шокує", і насильство в політиці є неприпустимими. Він побажав прем’єру Словаччини швидкого одужання.

У жовтні 2023 року Словаччина припинила державну військову допомогу Україні.

У лютому 2024-го президент Чехії Павел оголосив про ініціативу із придбання боєприпасів для ЗСУ. Влада Словаччина відмовилась долучитись, тому громадяни країни відкрили власний збір.

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