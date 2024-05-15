В Словакии стреляли в премьера Фицо

Роберт Фицо (Фото: EPA)

15 мая был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.

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По информации издания, инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Фицо вышел на улицу к людям и в этот момент раздались выстрелы.

Репортер издания не видел инцидента, но находился поблизости и услышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли премьера с земли, погрузили в машину и увезли.

Журналисты пишут, что нападавший был задержан. Полиция оцепила прилегающую территорию.

Издание Pravda отмечает, что состояние Фицо оценивается как тяжелое. Его транспортируют в больницу Банска-Бистрица.

Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства.

"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", — написала она.

На странице Фицо в Facebook сообщили, что в него стреляли несколько раз. Его везут на вертолете в больницу из-за угрозы жизни. Там отметили, что ближайшие часы станут определяющими.