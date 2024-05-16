Нападнику на Фіцо висунули звинувачення у навмисному вбивстві

За даними журналістів, підозрюваний у замаху на Фіцо заявив поліції, що не мав наміру вбивати словацького прем'єра

Місце нападу на Роберта Фіцо (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Чоловіку, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. Про це повідомив словацький телеканал Markíza TV.

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Зазначається, що словацькі правоохоронці висунули звинувачення чоловіку 1953 року народження із міста Левіце Юраю Цінтулі.

Слідчі країни зазначили, що вони ретельно обстежили місце події, дослідивши прилеглу територію "сантиметр за сантиметром". Працівники поліції також проінформували про обшук автомобіля підозрюваного, де був знайдений його мобільний телефон.

Мотивом у замаху на вбивство вважають помсту за незгоду з політикою чинної влади Словаччини.

Журналісти видання повідомили, що Цінтула заявив поліції про те, що планував напад на Фіцо за кілька днів до цього, але не хотів його вбивати.

За інформацією видання Dennik N, чоловік стріляв у главу словацького уряду із легально придбаної зброї.

Після нападу на прем’єра країни в соцмережі також потрапило відео, на якому нападник каже, що не згоден із діями уряду держави. Кадри, як припустили журналісти, ймовірно, були зняті у відділі поліції.

Попередньо підозрюваним вважається 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії Прогресивна Словаччина Юрай Цінтула, зазначили в ЗМІ.

Наразі підозрюваний перебуває у відділі Національного кримінального агентства Словаччини у місті Нітра. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме 25 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики.

Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

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