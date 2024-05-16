Нападавшему на Фицо выдвинули обвинения в умышленном убийстве

По данным журналистов, подозреваемый в покушении на Фицо заявил полиции, что не собирался убивать словацкого премьера

Место нападения на Роберта Фицо (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Мужчине, стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщил словацкий телеканал Markíza TV.

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Отмечается, что словацкие правоохранители предъявили обвинение мужчине 1953 года рождения из города Левице Юраю Цинтуле.

Следователи страны отметили, что они тщательно обследовали место происшествия, исследовав близлежащую территорию "сантиметр за сантиметром". Работники полиции также проинформировали об обыске автомобиля подозреваемого, где был найден его мобильный телефон.

Мотивом покушения на убийство считают месть за несогласие с политикой действующей власти Словакии.

Журналисты издания сообщили, что Цинтула заявил полиции о том, что планировал нападение на Фицо за несколько дней до этого, но не хотел его убивать.

По информации издания Dennik N, мужчина стрелял в главу словацкого правительства из легально приобретенного оружия.

После нападения на премьера страны в соцсети также попало видео, на котором нападающий говорит, что не согласен с действиями правительства государства. Кадры, по предположению журналистов, вероятно, были сняты в отделе полиции.

Предварительно подозреваемым считается 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтула, отметили в СМИ.

В настоящее время подозреваемый находится в отделе Национального криминального агентства Словакии в городе Нитра. Если вину мужчины докажут, ему будет грозить 25 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Днем 15 мая в Словакии стреляли в премьер-министра страны Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики.

Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

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