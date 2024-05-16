Роберта Фицо прооперировали, угрозы жизни уже нет – вице-премьер
После покушения операция словацкого премьер-министра Роберта Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает, сообщил заместитель чиновника Томаш Тараба. Об этом он заявил поздно вечером 15 мая в комментарии BBC.
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"Я был очень шокирован... к счастью, насколько я знаю, операция прошла хорошо – и я думаю, что в конце концов он выживет... в данный момент он не находится в ситуации, которая угрожает жизни", – сказал Тараба.
По словам вице-премьера, Фицо получил тяжелое ранение: одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – его сразу доставили в больницу, а затем на операцию.
Другой заместитель Фицо и Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщал ранее, что премьер находился на операции более трех часов и "боролся за свою жизнь".
- Днем 15 мая в Словакии стреляли в премьер-министра страны Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.
- Издание Dennik N сообщило, что нападающим оказался мужчина 1953 года рождения из города Левице. Он стрелял в Фицо из короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях. Российские оппозиционные медиа утверждают, что мужчина принадлежит к пророссийской группировке Slovenskí Branci, которая сотрудничала с прокремлевскими "байкерами" – так называемыми "Ночными волками".
- К вечеру состояние Фицо оценивалось как критическое.