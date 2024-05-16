Роберта Фицо прооперировали, угрозы жизни уже нет – вице-премьер

Роберт Фицо (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

После покушения операция словацкого премьер-министра Роберта Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает, сообщил заместитель чиновника Томаш Тараба. Об этом он заявил поздно вечером 15 мая в комментарии BBC.

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"Я был очень шокирован... к счастью, насколько я знаю, операция прошла хорошо – и я думаю, что в конце концов он выживет... в данный момент он не находится в ситуации, которая угрожает жизни", – сказал Тараба.

По словам вице-премьера, Фицо получил тяжелое ранение: одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – его сразу доставили в больницу, а затем на операцию.

Другой заместитель Фицо и Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщал ранее, что премьер находился на операции более трех часов и "боролся за свою жизнь".