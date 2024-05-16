Роберта Фіцо прооперували, загрози життю вже немає – віцепрем'єр

Роберт Фіцо (Фото: EPA / JAKUB GAVLAK)

Після замаху операція словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує, повідомив заступник урядовця Томаш Тараба. Про це він заявив пізно ввечері 15 травня у коментарі BBC.

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"Я був дуже шокований... на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре – і я думаю, що врешті-решт він виживе... наразі він не знаходиться у ситуації, яка загрожує життю", – сказав Тараба.

За словами віцепрем'єра, Фіцо отримав важке поранення: одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – його одразу доставили у лікарню, а потім на операцію.

Інший заступник Фіцо й міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомляв раніше, що прем'єр перебував на операції понад три години й "боровся за своє життя".