Роберта Фіцо прооперували, загрози життю вже немає – віцепрем'єр
Після замаху операція словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує, повідомив заступник урядовця Томаш Тараба. Про це він заявив пізно ввечері 15 травня у коментарі BBC.
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"Я був дуже шокований... на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре – і я думаю, що врешті-решт він виживе... наразі він не знаходиться у ситуації, яка загрожує життю", – сказав Тараба.
За словами віцепрем'єра, Фіцо отримав важке поранення: одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – його одразу доставили у лікарню, а потім на операцію.
Інший заступник Фіцо й міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомляв раніше, що прем'єр перебував на операції понад три години й "боровся за своє життя".
- Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.
- Видання Dennik N повідомило, що нападником виявився чоловік 1953 року народження із міста Левіце. Він стріляв у Фіцо з короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах. Російські опозиційні медіа стверджують, що чоловік належить до проросійського угрупування Slovenskí Branci, яке співпрацювало з прокремлівськими "байкерами" – так званими "Нічними вовками".
- Надвечір стан Фіцо оцінювався як критичний.