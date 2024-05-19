Стан Фіцо після замаху залишається важким, але прогноз позитивний – віцепрем'єр
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який перебуває у лікарні після замаху, має позитивний прогноз щодо свого стану, але той залишається важким. Про це повідомив міністр оборони країни та віцепрем'єр Роберт Калиняк, передає Радіо Вільна Європа.
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"Найгірше з того, чого ми боялися, минуло, принаймні на даний момент", – заявив він.
Водночас Калиняк зазначив, що стан Фіцо залишається важким.
Проте стан політика є стабільним, і прогноз є позитивним, підсумував Калиняк.
- Удень 15 травня у Словаччині стріляли у Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.
- Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.
- 16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня підозрюваного відправили під варту.
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