Ракетная атака. В Харькове есть попадание в жилой дом. В Киеве – падение обломков и пожары

Последствия атаки на Харьков (Фото: Сергей Болвинов)

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод, сообщили представители местных властей и работники ГСЧС.

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"В Святошинском районе горят автомобили. Несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район", – написал мэр столицы Виталий Кличко.

С 07:03 в Киеве работала противовоздушная оборона, отчитались в КМВА.

В то же время в Харькове горит газопровод, заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, также пострадала женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Фото: Сергей Болвинов

Фото: Сергей Болвинов

Кроме того, в части районов Харькова после обстрела исчез свет, сообщают корреспонденты Суспильного.

ДОПОЛНЕНО в 07:40. Кличко добавил, что в Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детсад. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе.

В Печерском районе столицы попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место.

Сейчас одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе.

ДОПОЛНЕНО в 07:47. Мэр Харькова Игорь Терехов: "В результате утреннего обстрела имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей".

ДОПОЛНЕНО в 08:07. Кличко: По информации на это время, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

ДОПОЛНЕНО в 08:37. Глава Харьковской ОВА Синегубов: В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибли две женщины, возраст одной известен – 59 лет. Четыре человека госпитализированы в больницу, среди них – десятилетняя девочка.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января 2024 года Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

13 января Россия атаковала "Кинжалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П и другими ракетами. Воздушные силы сбили восемь ракет.

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