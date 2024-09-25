Словацькому прем'єру Фіцо, в якого стріляли у травні, надіслали конверт із кулею усередині
Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо 25 вересня надіслали конверт з кулею усередині. Про це у коментарі виданню Aktuality повідомили представники пресслужби уряду країни.
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"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", – заявили у пресслужбі.
За інформацією видання, наразі конверт перевіряють працівники управління захисту посадових осіб та дипломатичних представництв Словаччини.
15 травня у Фіцо стріляли у місті Гандлов після виїзного засідання уряду. Словацький прем’єр отримав тяжкі поранення, які становили загрозу життю, але його прооперували, й стан політика покращився. У Фіцо стріляв 71-річний Юрай Цинтула, який пояснив свій вчинок незгодою з політикою прем’єра.
- Фіцо відомий своїми антиукраїнськими заявами. Наприклад, на початку 2024 року він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- Колишня президентка Словаччини Зузана Чапутова критикувала уряд Фіцо, порівнюючи його з урядом угорського прем'єра Віктора Орбана.
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