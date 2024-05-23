Замах на Фіцо. Нападник заявив, що не хотів вбивати прем’єра Словаччини

На допиті стрілець сказав, що почувається "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Юрай Цинтула, який, за даними правоохоронців, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що не хотів вбивати політика, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити свою політику. Про це повідомило словацьке видання Pravda, у розпорядженні якого опинилась постанова про досудове ув'язнення підозрюваного.

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Згідно з документом, Цинтула на допиті розповів, що прицілився таким чином, щоб не завдати смертельних поранень Фіцо та не поранити людей, які перебували навкруги. Підозрюваний заявив про готовність попросити вибачення перед прем’єром, про що готовий сказати йому особисто під час процесу, якщо матиме можливість, а якщо ні, то зробить це письмово.

Також він сказав, що почувається "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо і "не згоден з політикою нинішнього уряду" – зокрема тиском на незалежні ЗМІ та працівників культури. Цинтула наголосив, що прагне відновити "надання військової допомоги Україні" з боку Словаччини та "вважає нинішню владу Юдою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

У постанові йдеться, що 13 травня він "вирішив помститися владі за таку політику, завдавши шкоди здоров'ю прем'єр-міністра, і хотів зробити це за допомогою вогнепальної зброї, якою володів на законних підставах з 1992 року". Через ЗМІ він дізнався про виїзне засідання уряду і вирішив реалізувати задум.

Також у постанові стверджується, що об 11:20 Цинтула сів у власний автомобіль і взяв із собою пістолет та два магазини. Він вирушив до Гандлови, куди прибув о 12:20. Чоловік чекав на площі близько години, поки Фіцо вийде з приміщення будинку культури.

Удень 15 травня у Словаччині стріляли у Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня підозрюваного відправили під варту.

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