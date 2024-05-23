Покушение на Фицо. Нападавший заявил, что не хотел убивать премьера Словакии

На допросе стрелок сказал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после решений правительства Фицо

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Юрай Цинтула, который по данным правоохранителей стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что не хотел убивать политика, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. Об этом сообщило словацкое издание Pravda, в распоряжении которого оказалось постановление о досудебном заключении подозреваемого.

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Согласно документу, Цинтула на допросе рассказал, что прицелился таким образом, чтобы не нанести смертельные ранения Фицо и не ранить людей, находившихся вокруг. Подозреваемый заявил о готовности извиниться перед премьером, о чем готов сказать ему лично во время процесса, если будет иметь возможность, а если нет, то сделает это в письменном виде.

Также он сказал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после решений правительства Фицо и "не согласен с политикой нынешнего правительства" – в частности, давлением на независимые СМИ и работников культуры. Цинтула подчеркнул, что стремится восстановить "оказание военной помощи Украине" со стороны Словакии и "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому "решил действовать".

В постановлении говорится, что 13 мая он "решил отомстить властям за такую политику, причинив вред здоровью премьер-министра, и хотел сделать это с помощью огнестрельного оружия, которым владел на законных основаниях с 1992 года". Через СМИ он узнал о выездном заседании правительства и решил реализовать замысел.

Также в постановлении утверждается, что в 11:20 Цинтула сел в свой автомобиль и взял с собой пистолет и два магазина. Он отправился в Гандлову, куда прибыл в 12:20. Мужчина ждал на площади около часа, пока Фицо выйдет из помещения дома культуры.

Днем 15 мая в Словакии стреляли в Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Позже министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.

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