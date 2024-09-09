Фіцо заявив про війська з нацистськими й фашистськими ярликами в Україні. МЗС відреагувало
У Києві розчаровані заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, які захищають всю Європу та вільний світ від російських загарбників. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на слова прем’єра Словаччини про те, що в Україні нібито є підрозділи, які пов’язані з нацизмом та фашизмом.
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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що заява Фіцо йде всупереч рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" – символом фашистської естетики сучасної Росії", – йдеться в повідомленні.
У МЗС наголосили, що для України протидія російській агресії є продовженням історії опору тоталітарним режимам у минулому столітті. Київ розраховує на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни.
"Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", – резюмували в МЗС.
9 вересня Фіцо, слова якого наводить видання TASR, під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють військові, пов'язані із забороненими ідеологіями, але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.
"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими", – сказав прем’єр Словаччини.
Він додав, що "міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики".
- 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
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