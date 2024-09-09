Фіцо заявив про війська з нацистськими й фашистськими ярликами в Україні. МЗС відреагувало

Заява Фіцо йде всупереч рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною, зазначили в МЗС

Роберт Фіцо (Фото: Martin Divisek/EPA)

У Києві розчаровані заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, які захищають всю Європу та вільний світ від російських загарбників. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на слова прем’єра Словаччини про те, що в Україні нібито є підрозділи, які пов’язані з нацизмом та фашизмом.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що заява Фіцо йде всупереч рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" – символом фашистської естетики сучасної Росії", – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що для України протидія російській агресії є продовженням історії опору тоталітарним режимам у минулому столітті. Київ розраховує на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни.

"Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", – резюмували в МЗС.

9 вересня Фіцо, слова якого наводить видання TASR, під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють військові, пов'язані із забороненими ідеологіями, але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими", – сказав прем’єр Словаччини.

Він додав, що "міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики".

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

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