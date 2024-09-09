Фицо заявил о войсках с нацистскими и фашистскими ярлыками в Украине. МИД отреагировал

Заявление Фицо идет вопреки уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией, отметили в МИД

Роберт Фицо (Фото: Martin Divisek/EPA)

В Киеве разочарованы заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес украинских воинов, защищающих всю Европу и свободный мир от российских захватчиков. Так Министерство иностранных дел отреагировало на слова премьера Словакии о том, что в Украине якобы есть подразделения, связанные с нацизмом и фашизмом.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявление Фицо идет вопреки уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.

"Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных латинскими буквами "Z" – символом фашистской эстетики современной России", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что для Украины противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления тоталитарным режимам в прошлом столетии. Киев рассчитывает на объединение усилий Словакии и всех европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны.

"Остаемся настроены на дальнейший конструктивный диалог, который отвечает традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", – резюмировали в МИД.

9 сентября Фицо, слова которого приводит издание TASR, во время посещения Музея Холокоста в городе Серед заявил, что в Украине воюют военные, связанные с запрещенными идеологиями, но международное сообщество этого якобы не замечает.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, имеющие очень четкий ярлык, связанный с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными", – сказал премьер Словакия.

Он добавил, что "международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, использующие нацистские ярлыки".

22 января Фицо издал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

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