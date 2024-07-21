Фицо и Шмыгаль провели телефонный разговор: Словакия раскритиковала санкции против Лукойла
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал включение российского Лукойла в санкционный список. Об этом он заявил во время разговора с украинским премьером Денисом Шмыгалем, сообщило издание TASR со ссылкой на данные пресс-службы словацкого правительства.
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Издание отметило, что Фицо считает это "бессмысленными санкциями", поскольку они "наносят вред не РФ, а в основном некоторым странам ЕС".
Фицо заявил, что Словакия не намерена "быть заложником украино-российских отношений".
По его мнению, решение Украины заблокировать транзит Лукойла будет иметь негативные последствия для входящего в группу MOL словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, венгерского нефтегазового конгломерата.
По словам словацкого премьера, из-за санкций Slovnaft "получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки".
Он утверждает, что это повлияет не только на рынок Словакии, но и "может привести к прекращению поставок добываемой Slovnaft нефти в Украину".
Продукция Slovnaft составляет десятую часть потребления украинской нефти, добавил он.
В офисе Шмыгаля разговор пока не комментируют.
В июне 2024 года СНБО существенно их расширил , добавив, в частности, запрет на транзит.
- С 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, которое пока не касается поставок южной веткой нефтепровода "Дружба" – в Венгрию, Словакию и Чехию.
- 17 июля стало известно, что усиление украинских санкций против российского Лукойла в конце июня 2024 года заблокировало транзит его нефти в Венгрию.