Фицо и Шмыгаль провели телефонный разговор: Словакия раскритиковала санкции против Лукойла

Фицо считает это "бессмысленными санкциями", поскольку они "наносят вред не РФ, а в основном некоторым странам ЕС"

Роберт Фицо (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал включение российского Лукойла в санкционный список. Об этом он заявил во время разговора с украинским премьером Денисом Шмыгалем, сообщило издание TASR со ссылкой на данные пресс-службы словацкого правительства.

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Издание отметило, что Фицо считает это "бессмысленными санкциями", поскольку они "наносят вред не РФ, а в основном некоторым странам ЕС".

Фицо заявил, что Словакия не намерена "быть заложником украино-российских отношений".

По его мнению, решение Украины заблокировать транзит Лукойла будет иметь негативные последствия для входящего в группу MOL словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, венгерского нефтегазового конгломерата.

По словам словацкого премьера, из-за санкций Slovnaft "получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки".

Он утверждает, что это повлияет не только на рынок Словакии, но и "может привести к прекращению поставок добываемой Slovnaft нефти в Украину".

Продукция Slovnaft составляет десятую часть потребления украинской нефти, добавил он.

В офисе Шмыгаля разговор пока не комментируют.

СПРАВКА. Лукойл находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограничены – касались только выведения капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.



В июне 2024 года СНБО Лукойл находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограничены – касались только выведения капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.В июне 2024 года СНБО существенно их расширил , добавив, в частности, запрет на транзит.