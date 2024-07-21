Фіцо та Шмигаль провели телефонну розмову: Словаччина розкритикувала санкції проти Лукойлу
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував включення російського Лукойлу до санкційного списку. Про це він заявив під час розмови з українським прем'єром Денисом Шмигалем, повідомило видання TASR із посиланням на дані пресслужби словацького уряду.
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Видання зазначило, що Фіцо вважає це "безглуздими санкціями", оскільки вони "завдають шкоди не РФ, а в основному деяким країнам ЄС".
Фіцо заявив, що Словаччина не має наміру "бути заручником українсько-російських відносин".
На його думку, рішення України заблокувати транзит Лукойлу матиме негативні наслідки для словацького нафтопереробного заводу Slovnaft, який входить до групи MOL, угорського нафтогазового конгломерату.
За словами словацького прем'єра, через санкції Slovnaft "отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для перероблення".
Він стверджує: це вплине не тільки на ринок Словаччини, але й "може призвести до припинення постачань видобутої Slovnaft нафти в Україну".
Продукція Slovnaft становить десяту частину споживання української нафти, додав він.
В офісі Шмигаля розмову поки не коментують.
У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
- З 5 грудня 2022 року Європейський Союз ввів часткове ембарго на імпорт російської нафти, яке поки що не стосується постачань південною гілкою нафтопроводу "Дружба" – до Угорщини, Словаччини й Чехії.
- 17 липня стало відомо, що посилення українських санкцій проти російського Лукойлу в кінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.