Шмигаль зустрівся із Фіцо. Обговорять мирний план Зеленського і подальшу співпрацю

Український прем'єр очікує на підписання двосторонніх документів зі Словаччиною про подальшу підтримку

Денис Шмигаль і Роберт Фіцо (Фото: Telegam-канал прем'єр-міністра)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Планують обговорити мирний план президента Володимира Зеленського та подальшу співпрацю країн, повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами українського прем'єра, представники двох країн обговорять подальшу співпрацю України та Словаччини в інфраструктурних проєктах, економіці й енергетичній безпеці. Як зазначив Шмигаль, значна частина імпортованої електроенергії йде до України саме зі Словаччини й країна "ніколи не відмовляла в допомозі".

Також український прем'єр планую обговорити з Фіцо посилення підтримки мирного плану та вступу України до Євросоюзу. Серед інших питань – гуманітарна підтримка, розмінування та відновлення українських територій.

"Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму", – додав Шмигаль.