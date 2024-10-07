Шмигаль зустрівся із Фіцо. Обговорять мирний план Зеленського і подальшу співпрацю
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Планують обговорити мирний план президента Володимира Зеленського та подальшу співпрацю країн, повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За словами українського прем'єра, представники двох країн обговорять подальшу співпрацю України та Словаччини в інфраструктурних проєктах, економіці й енергетичній безпеці. Як зазначив Шмигаль, значна частина імпортованої електроенергії йде до України саме зі Словаччини й країна "ніколи не відмовляла в допомозі".
Також український прем'єр планую обговорити з Фіцо посилення підтримки мирного плану та вступу України до Євросоюзу. Серед інших питань – гуманітарна підтримка, розмінування та відновлення українських територій.
"Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму", – додав Шмигаль.
- Прем'єр Словаччини останніми днями виступив з гучними заявами. 4 жовтня він заявив, що після закінчення війни прагне відновити нормальні відносини з Росією.
- 6 жовтня стало відомо, що Фіцо пообіцяв блокувати вступ України в НАТО. З членством в ЄС він згоден, але вважає, що "дорога перекрита" на найближчі роки.
- 7 жовтня Фіцо заявив, що полетить до Москви у 2025 році й закликав світ не займатися "русофобією".