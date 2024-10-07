Украина и Словакия подписали документы по итогам правительственных консультаций: о чем они
В понедельник, 7 октября, по итогам межправительственных консультаций Украины и Словакии было подписано четыре документа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, правительства подписали совместную декларацию, где зафиксировали четыре ключевых вектора взаимодействия:
→ усиление политического диалога и построение добрососедских отношений;
→ поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;
→ свидетельство прогресса в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры;
→ развитие сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, восстановительной, гуманитарной, образовательной, научной, медицинской и других областях.
Также был подписан протокол о реадмиссии.
"Мы совершенствуем алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения", — подчеркнул Шмыгаль.
Третий документ – меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии. Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности.
Кроме того, правительства стран подписали меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.
"Ожидаем евроинтеграционную поддержку Словакии в аграрном кластере. В частности, о приведении нашей правовой базы к европейским стандартам", — отметил премьер.
- 7 октября Шмыгаль встретился со словацким коллегой Фицо. Обсудили мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран.
- МИД сообщил, что Словакия решила выделить полмиллиона евро на энергетическую помощь Украине.