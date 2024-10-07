Украина и Словакия подписали документы по итогам правительственных консультаций: о чем они

В частности, правительства подписали общую декларацию, где зафиксировали ключевые векторы взаимодействия

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram-канал Шмыгаля)

В понедельник, 7 октября, по итогам межправительственных консультаций Украины и Словакии было подписано четыре документа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, правительства подписали совместную декларацию, где зафиксировали четыре ключевых вектора взаимодействия:

→ усиление политического диалога и построение добрососедских отношений;

→ поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;

→ свидетельство прогресса в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры;

→ развитие сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, восстановительной, гуманитарной, образовательной, научной, медицинской и других областях.

Также был подписан протокол о реадмиссии.

"Мы совершенствуем алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения", — подчеркнул Шмыгаль.

Третий документ – меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии. Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности.

Кроме того, правительства стран подписали меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.

"Ожидаем евроинтеграционную поддержку Словакии в аграрном кластере. В частности, о приведении нашей правовой базы к европейским стандартам", — отметил премьер.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля