Словацкий политик заявил, что "война идет только потому, что ее поддерживает Запад", чтобы поставить россиян на колени"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал мировых лидеров "не страдать русофобией", передает издание Pravda. Он также заявил, что Запад якобы намеренно продолжает войну в Украине, поскольку "хочет поставить россиян на колени".

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"Пожалуйста, не страдайте русофобией. Давайте не будем автоматически сразу говорить, когда мы положительно говорим о Красной Армии или бывшем Советском Союзе, что мы своего рода агенты Путина", – сказал Фицо, добавив, что в следующем году, по случаю 80-летия окончание Второй мировой войны, он посетит Москву.

Фицо отметил, что хотел бы выразить благодарность "освободителям в Москве", ведь, по его словам, "свобода пришла в Словакию с востока".

Глава словацкого правительства также добавил, что "война идет только потому, что ее поддерживает Запад", чтобы поставить россиян на колени".