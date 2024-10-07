Фицо заявил, что полетит в Москву. Призвал мир "не страдать русофобией"
Премьер Словакии Роберт Фицо призвал мировых лидеров "не страдать русофобией", передает издание Pravda. Он также заявил, что Запад якобы намеренно продолжает войну в Украине, поскольку "хочет поставить россиян на колени".
"Пожалуйста, не страдайте русофобией. Давайте не будем автоматически сразу говорить, когда мы положительно говорим о Красной Армии или бывшем Советском Союзе, что мы своего рода агенты Путина", – сказал Фицо, добавив, что в следующем году, по случаю 80-летия окончание Второй мировой войны, он посетит Москву.
Фицо отметил, что хотел бы выразить благодарность "освободителям в Москве", ведь, по его словам, "свобода пришла в Словакию с востока".
Глава словацкого правительства также добавил, что "война идет только потому, что ее поддерживает Запад", чтобы поставить россиян на колени".
- 22 января Фицо выдал антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 4 октября Фицо заявил, что выступает за возобновление нормальных отношений с Россией после войны.