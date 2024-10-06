Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет на должности
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет на должности. Слова политика передает местное СМИ Pravda.
Фицо заявил, что согласен с будущим членством Украины в Европейском союзе, хотя и добавил, что это "перекрытая дорога" еще на несколько лет.
В то же время, премьер выступил против того, чтобы Украина вошла в НАТО. Членство нового государства в Альянсе должно быть ратифицировано всеми странами-членами.
"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я как председатель партии [Smer] держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на украинское членство в НАТО", – заявил политик.
По его словам, присоединение Украины к Альянсу якобы "было бы хорошо только как основа для третьей мировой войны".
Ранее, 4 октября, Фицо заявил, что Словакия выступает за возобновление нормальных отношений с Россией после окончания российско-украинской войны.
- 27 сентября президент Финляндии Стубб заявил, что Украина сначала должна присоединиться к Евросоюзу, а после – к НАТО.
- 3 октября во время визита в Киев новоназначенный генсек НАТО Рютте заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде.
- 4 октября бывший генсек Альянса Столтенберг заявил, что считает вероятным сценарий, по которому Украина станет членом Североатлантического альянса даже без полной деоккупации своих территорий.