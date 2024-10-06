В то же время словацкий премьер согласен с членством Украины в Евросоюзе.

Роберт Фицо (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет на должности. Слова политика передает местное СМИ Pravda.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Фицо заявил, что согласен с будущим членством Украины в Европейском союзе, хотя и добавил, что это "перекрытая дорога" еще на несколько лет.

В то же время, премьер выступил против того, чтобы Украина вошла в НАТО. Членство нового государства в Альянсе должно быть ратифицировано всеми странами-членами.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я как председатель партии [Smer] держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на украинское членство в НАТО", – заявил политик.

По его словам, присоединение Украины к Альянсу якобы "было бы хорошо только как основа для третьей мировой войны".

Ранее, 4 октября, Фицо заявил, что Словакия выступает за возобновление нормальных отношений с Россией после окончания российско-украинской войны.