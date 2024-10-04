Роберт Фицо считает, что транзит российского сырья в Европу через Украину должен быть сохранен

Роберт Фицо (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Словакия выступает за возобновление нормальных отношений с Россией по окончании войны в Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает издание Dennik N.

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Фицо, давно критикующий антироссийские санкции и военную помощь Украине, отметил, что транзит российского сырья в Европу через Украину должен быть сохранен. Также он добавил, что президент Чехии Петр Павел уже изменил свое отношение к войне в Украине, не предоставив деталей.

Журналисты предположили, что он имел в виду интервью Павела изданию The New York Times, в котором он сказал, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

"Если во время полномочий этого правительства закончится война, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с РФ. Европейскому Союзу нужна Россия, России нужен Евросоюз. Дружеские отношения с Украиной тоже будут для нас очень важны", — подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии добавил, что военного разрешения конфликта в Украине нет.