Фицо заявил, что хочет возобновить нормальные отношения с Россией после завершения войны
Словакия выступает за возобновление нормальных отношений с Россией по окончании войны в Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает издание Dennik N.
Фицо, давно критикующий антироссийские санкции и военную помощь Украине, отметил, что транзит российского сырья в Европу через Украину должен быть сохранен. Также он добавил, что президент Чехии Петр Павел уже изменил свое отношение к войне в Украине, не предоставив деталей.
Журналисты предположили, что он имел в виду интервью Павела изданию The New York Times, в котором он сказал, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.
"Если во время полномочий этого правительства закончится война, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с РФ. Европейскому Союзу нужна Россия, России нужен Евросоюз. Дружеские отношения с Украиной тоже будут для нас очень важны", — подчеркнул Фицо.
Премьер Словакии добавил, что военного разрешения конфликта в Украине нет.
- 16 июля стало известно, что Орбан написал письмо главе Евросовета Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.
- 21 июля Фицо раскритиковал включение российского Лукойла в санкционный список.