Петр Павел отметил, что эта "временная вещь" может длиться годами

Петр Павел (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина должна смириться с временным пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны. Такое мнение он высказал в интервью изданию The New York Times.

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По его словам, усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" по поводу перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

"Скорее всего, результатом войны будет то, что часть украинских территорий временно окажется под российской оккупацией", — сказал Павел.

Он добавил, что эта "временная вещь" может длиться годами.

Павел считает, что ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на реализацию своих целей. Для Украины это включает возвращение всех территорий, включая Крым, оккупированный РФ в 2014 году. Для России это требование, чтобы Украина официально уступила территории, на которые претендует Москва, включительно с четырьмя регионами, частично находящимися под контролем российских войск.

14 июня 2024 года российский диктатор Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером. Он заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

25 июля Павел заявил, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует приобщить Китай и Россию.

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