Президент Чехии: Без России и Китая мирные переговоры будут невозможны

Петр Павел заявил, что Китай должен давить на Россию, чтобы та изменила мнение о переговорах о мире в Украине

Петр Павел (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию. Об этом он заявил в интервью ČTK, передает IDNES.

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Павел убежден, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия продолжит выдвигать требования, которые вредят Украине.

В то же время он считает, что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит свое поведение и мнение о прекращении войны против Украины.

"Если Китай не сделает этого, Россия не будет испытывать внутреннюю потребность действовать. Напротив, она будет пытаться получить преимущества для себя. То ли на поле боя, то ли в сфере международной политики", – отметил Павел.

23 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай, где провел переговоры с китайским коллегой Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение: КНР не будет поставлять России вооружение.

14 июня 2024 года российский диктатор Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером. Он заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

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