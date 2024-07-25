Президент Чехії: Без Росії та Китаю мирні переговори будуть неможливими

Петр Павел заявив, що Китай має тиснути на Росію, аби та змінила думку щодо переговорів про мир в Україні

Петр Павел (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для того, аби переговори про мир в Україні дали результат, до них варто долучити Китай та Росію. Про це він заявив у інтерв'ю ČTK, передає IDNES.

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Павел переконаний, що переговори не матимуть сенсу, якщо Росія продовжить висувати вимоги, які шкодять Україні.

Водночас він вважає, що без Росії та Китаю за столом мирні перемовини будуть неможливими. Чеський лідер зауважив, що без впливу Пекіна Москва не змінить свою поведінку та думку щодо припинення війни проти України.

"Якщо Китай не зробить цього, Росія не відчуватиме внутрішньої потреби діяти. Навпаки, вона намагатиметься отримати переваги для себе. Чи то на полі бою, чи то у сфері міжнародної політики", – зазначив Павел.

23 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув з візитом до Китаю, де провів переговори з китайським колегою Ван Ї. На зустрічі обговорювалися відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кулеба під час візиту до Пекіна отримав підтвердження: КНР не постачатиме Росії озброєння.

14 червня 2024 року російський диктатор Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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