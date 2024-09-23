Павел: Україна має змиритися, що частина територій тимчасово залишиться під окупацією Росії

Петр Павел зазначив, що ця "тимчасова річ" може тривати роками

Петр Павел (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна повинна змиритися з тимчасовим перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню The New York Times.

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За його словами, втома від повномасштабної війни "зростає повсюди", тому Україні "потрібно бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих Росією.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина українських територій тимчасово опиниться під російською окупацією", – сказав Павел.

Він додав, що ця "тимчасова річ" може тривати роками.

Павел вважає, що ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на реалізацію своїх цілей. Для України це передбачає повернення всіх територій, включно з Кримом, окупованим РФ у 2014 році. Для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася територіями, на які претендує Москва, включно з чотирма регіонами, які лише частково контролюються російськими військами.

14 червня 2024 року російський диктатор Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

25 липня Павел заявив, що для того, щоб переговори про мир в Україні дали результат, до них варто долучити Китай та Росію.

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