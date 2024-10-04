Фіцо заявив, що хоче відновити нормальні відносини з Росією після завершення війни в Україні

Роберт Фіцо вважає, що транзит російської сировини до Європи через Україну має бути збережений

Роберт Фіцо (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Словаччина виступає за відновлення нормальних відносин з Росією після закінчення війни в Україні. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає видання Dennik N.

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Фіцо, який давно критикує антиросійські санкції та військову допомогу Україні, зазначив, що транзит російської сировини до Європи через Україну має бути збережений. Також він додав, що президент Чехії Петр Павел вже змінив своє ставлення до війни в Україні, не надавши деталей.

Журналісти припустили, що він мав на увазі інтерв’ю Павела виданню The New York Times, в якому той сказав, що втома від повномасштабної війни "зростає повсюди", тому Україні "потрібно бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих Росією.

"Якщо під час повноважень цього уряду закінчиться війна, я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з РФ. Європейському Союзу потрібна Росія, Росії потрібен Євросоюз. Дружні відносини з Україною теж будуть для нас дуже важливі", – наголосив Фіцо.

Прем’єр Словаччини додав, що військового вирішення конфлікту в Україні немає.