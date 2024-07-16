Орбан запропонував Євросоюзу відновити дипломатичні відносини з Росією – Bild

Віктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликав відновити дипломатичні відносини з Росією. Про це повідомила газета Bild із посиланням на відповідний лист, з яким ознайомилися журналісти.

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У ньому Орбан навів коротку оцінку зустрічей із президентом Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і 45-м президентом США Дональдом Трампом, а також додав власні пропозиції для розгляду.

Зокрема угорський прем’єр заявив, що "інтенсивність військового конфлікту в Україні в найближчому майбутньому радикально посилиться". У зв’язку з цим він запропонував відновити дипломатичні відносини з РФ, провести перемовини з КНР щодо "мирної конференції" та розпочати "політичний наступ на країни Глобального Півдня, чию повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Окрім того, Орбан розкритикував чинного президента США Джо Байдена. Він стверджує, що американський лідер "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику". Водночас він висловив упевненість, що Трамп у разі переобрання "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник".

Разом з тим угорський прем’єр наголосив, що перемога Трампа на президентських виборах у США дорого коштуватиме ЄС.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа, фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", − резюмував він.

2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".

Зустрівшись з Ердоганом на полях саміту НАТО, Орбан заявив, що Туреччина є "незамінною у миротворчому процесі". 12 липня він зустрівся з Трампом – той укотре пообіцяв "розв'язати проблему".

11 липня Зеленський, коментуючи зустрічі Орбана, заявив, що не всі лідери можуть вести перемовини, оскільки для цього потрібно мати певні повноваження і силу.

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