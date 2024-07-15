Орбан направив лідерам Євросоюзу свій "мирний план" щодо України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздок до України, Росії та Китаю, а також після зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та 45-м президентом США Дональдом Трампом ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними пропозиціями" Будапешта. Про це в інтерв’ю газеті Magyar Nemzet повідомив політичний директор угорського прем’єра Балаж Орбан.
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За його словами, "план завершення війни" очільника уряду Угорщини лежить на столі кожного прем’єр-міністра країн ЄС. Політичний директор заявив, що за результатами поїздок до Києва та Москви стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже "рішуче налаштовані воювати".
"І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", – додав Балаж Орбан.
Він наголосив, що саме тому Угорщина почала перемовини з Китаєм, Туреччиною та колишнім президентом США Трампом.
"Якщо Європа хоче миру та хоче мати вирішальне слово у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, тоді зміна курсу має бути розроблена та реалізована зараз", – сказав Балаж Орбан.
Він наголосив, що "Угорщина – єдина країна, яка може вести перемовини з кожною стороною".
"Сам факт того, що ці зустрічі відбувалися з інтервалом у два тижні, свідчить про те, що Угорщина може відігравати серйозну роль у посередництві. Більшість країн світу чекають роками лише на таку зустріч", – стверджує посадовець.
Угорщина, як стверджує він, є "здібним посередником", і завдання Будапешта зараз – "поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени ЄС в плані Орбана".
- 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- 5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- 8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з головою країни Сі Цзіньпіном. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- Зустрівшись з Ердоганом на полях саміту НАТО, Орбан заявив, що Туреччина є "незамінною у миротворчому процесі". 12 липня він зустрівся з Трампом – той вкотре пообіцяв "розв'язати проблему".
- 11 липня Зеленський, коментуючи зустрічі Орбана, заявив, що не всі лідери можуть вести перемовини, оскільки для цього потрібно мати певні повноваження і силу.
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