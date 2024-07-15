Орбан направив лідерам Євросоюзу свій "мирний план" щодо України

Політичний директор угорського прем’єра Балаж Орбан заявив, що "Угорщина – єдина країна, яка може вести перемовини з кожною стороною"

Віктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздок до України, Росії та Китаю, а також після зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та 45-м президентом США Дональдом Трампом ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними пропозиціями" Будапешта. Про це в інтерв’ю газеті Magyar Nemzet повідомив політичний директор угорського прем’єра Балаж Орбан.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, "план завершення війни" очільника уряду Угорщини лежить на столі кожного прем’єр-міністра країн ЄС. Політичний директор заявив, що за результатами поїздок до Києва та Москви стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже "рішуче налаштовані воювати".

"І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", – додав Балаж Орбан.

Він наголосив, що саме тому Угорщина почала перемовини з Китаєм, Туреччиною та колишнім президентом США Трампом.

"Якщо Європа хоче миру та хоче мати вирішальне слово у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, тоді зміна курсу має бути розроблена та реалізована зараз", – сказав Балаж Орбан.

Він наголосив, що "Угорщина – єдина країна, яка може вести перемовини з кожною стороною".

"Сам факт того, що ці зустрічі відбувалися з інтервалом у два тижні, свідчить про те, що Угорщина може відігравати серйозну роль у посередництві. Більшість країн світу чекають роками лише на таку зустріч", – стверджує посадовець.

Угорщина, як стверджує він, є "здібним посередником", і завдання Будапешта зараз – "поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени ЄС в плані Орбана".

Читайте також: Politico: Країни Євросоюзу хочуть бойкотувати саміт в Угорщині, аби покарати Орбана