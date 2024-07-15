Politico: Країни Євросоюзу хочуть бойкотувати саміт в Угорщині, аби покарати Орбана

Цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включно з Францією та Німеччиною, пише видання

Віктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши захід, який відбудеться у серпні в Будапешті. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних співрозмовників серед європейських посадовців.

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Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Але після того, як прем’єр-міністр країни Віктор Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та самовільно зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, багато очільників МЗС держав ЄС шукають спосіб бойкотувати захід.

За словами трьох співрозмовників видання, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно з самітом у Будапешті.

"Якщо того самого дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником [Боррелем], міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – сказав один із європейських дипломатів.

Інший співрозмовник зазначив, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

У матеріалі Politico йдеться, що цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включно з Францією та Німеччиною. 17 липня команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

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