Politico: Страны Евросоюза хотят бойкотировать саммит в Венгрии, чтобы наказать Орбана

Этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию, пишет издание

Виктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Министры иностранных дел стран Европейского Союза намерены организовать собственный саммит, проигнорировав мероприятие, которое состоится в августе в Будапеште. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников среди европейских чиновников.

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Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. Но после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и самовольно встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, многие главы МИД государств ЕС ищут способ бойкотировать мероприятие.

По словам трех собеседников издания, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом в Будапеште.

"Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт", – сказал один из европейских дипломатов.

Другой собеседник отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотели "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

В материале Politico говорится, что этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.

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