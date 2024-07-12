Мелони – о "мирных встречах" Орбана: Не вижу никаких особых последствий и стратегии
Премьер Италии Джорджа Мэлони считает, что "мирные" встречи ее венгерского коллеги Виктора Орбана, в частности, с 45-м президентом США Дональдом Трампом вряд ли к чему-то приведут. Об этом сообщает La7.
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"Я не вижу никакой стратегии и никаких особых последствий. Политические лидеры имеют право встречаться с другими политическими лидерами. Я не вижу в этом ничего особенного или удивительного", – сказала она.
Мелони подчеркнула, что у венгерского лидера действительно не было мандата на проведение таких встреч, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Проблема в том, что когда вы едете туда, даете этот сигнал, а на следующий день подрываете больницу, мне кажется, что, к сожалению, это свидетельствует об отсутствии желания диалога со стороны путинской России, и в этом проблема, потому что будь желание диалога, мы бы говорили, но я думаю, что ответ был достаточно четким", – отметила глава итальянского правительства.
- Ранее, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. А уже 5 июля премьер поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
- 8 июля Орбан посетил Китай – там он встретился с главой страны Си Цзиньпином. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.
- Встретившись с Эрдоганом на полях саммита НАТО, Орбан заявил, что Турция "незаменима в миротворческом процессе". 12 июля он встретился с Трампом – тот еще раз пообещал "решить проблему".
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