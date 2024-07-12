Мелони – о "мирных встречах" Орбана: Не вижу никаких особых последствий и стратегии

Итальянский премьер подчеркнула, что у ее венгерского коллеги не было разрешения от ЕС на проведение таких встреч

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Премьер Италии Джорджа Мэлони считает, что "мирные" встречи ее венгерского коллеги Виктора Орбана, в частности, с 45-м президентом США Дональдом Трампом вряд ли к чему-то приведут. Об этом сообщает La7.

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"Я не вижу никакой стратегии и никаких особых последствий. Политические лидеры имеют право встречаться с другими политическими лидерами. Я не вижу в этом ничего особенного или удивительного", – сказала она.

Мелони подчеркнула, что у венгерского лидера действительно не было мандата на проведение таких встреч, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Проблема в том, что когда вы едете туда, даете этот сигнал, а на следующий день подрываете больницу, мне кажется, что, к сожалению, это свидетельствует об отсутствии желания диалога со стороны путинской России, и в этом проблема, потому что будь желание диалога, мы бы говорили, но я думаю, что ответ был достаточно четким", – отметила глава итальянского правительства.

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