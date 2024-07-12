Мелоні – про "мирні зустрічі" Орбана: Не бачу ніяких особливих наслідків і стратегії

Італійська прем'єрка наголосила, що її угорський колега не мав дозволу від ЄС на проведення таких зустрічей

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що "мирні" зустрічі її угорського колеги Віктора Орбана, зокрема, з 45-м президентом США Дональдом Трампом навряд чи до чогось приведуть. Про це повідомляє La7.

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"Я не бачу ніякої стратегії і ніяких особливих наслідків. Політичні лідери мають право зустрічатися з іншими політичними лідерами. Я не бачу в цьому нічого особливого чи дивного", – сказала вона.

Водночас Мелоні наголосила, що угорський лідер дійсно не мав мандату на проведення таких зустрічей, зокрема, з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Проблема в тім, що коли ви їдете туди, даєте цей сигнал, а наступного дня підриваєте лікарню, мені здається, що, на жаль, це свідчить про відсутність бажання діалогу з боку путінської Росії, і в цьому проблема, тому що якби було бажання діалогу, ми б говорили, але я думаю, що відповідь була досить чіткою", – зазначила глава італійського уряду.

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