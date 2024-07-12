Мелоні – про "мирні зустрічі" Орбана: Не бачу ніяких особливих наслідків і стратегії
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що "мирні" зустрічі її угорського колеги Віктора Орбана, зокрема, з 45-м президентом США Дональдом Трампом навряд чи до чогось приведуть. Про це повідомляє La7.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Я не бачу ніякої стратегії і ніяких особливих наслідків. Політичні лідери мають право зустрічатися з іншими політичними лідерами. Я не бачу в цьому нічого особливого чи дивного", – сказала вона.
Водночас Мелоні наголосила, що угорський лідер дійсно не мав мандату на проведення таких зустрічей, зокрема, з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Проблема в тім, що коли ви їдете туди, даєте цей сигнал, а наступного дня підриваєте лікарню, мені здається, що, на жаль, це свідчить про відсутність бажання діалогу з боку путінської Росії, і в цьому проблема, тому що якби було бажання діалогу, ми б говорили, але я думаю, що відповідь була досить чіткою", – зазначила глава італійського уряду.
- Раніше, 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. А вже 5 липня прем'єр поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- 8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з головою країни Сі Цзіньпіном. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- Зустрівшись з Ердоганом на полях саміту НАТО, Орбан заявив, що Туреччина є "незамінною у миротворчому процесі". 12 липня він зустрівся з Трампом – той вкотре пообіцяв "розв'язати проблему".
Читайте також: Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести перемовини – треба мати повноваження і силу