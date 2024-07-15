Орбан направил лидерам Евросоюза свой "мирный план" по Украине

Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что "Венгрия – единственная страна, которая может вести переговоры с каждой стороной"

Виктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездок в Украину, Россию и Китай, а также после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и 45-м президентом США Дональдом Трампом ознакомил лидеров Европейского Союза с результатами своей "миротворческой миссии" и "мирными предложениями" Будапешта. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet сообщил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

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По его словам, "план завершения войны" главы правительства Венгрии лежит на столе каждого премьер-министра стран ЕС. Политический директор заявил, что по результатам поездок в Киев и Москву стало ясно, что Украина и Россия очень "решительно настроены воевать".

"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим жесточайшие разрушения в ближайшие месяцы", — добавил Балаж Орбан.

Он отметил, что именно поэтому Венгрия начала переговоры с Китаем, Турцией и бывшим президентом США Трампом.

"Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение курса должно быть разработано и реализовано сейчас", – сказал Балаж Орбан.

Он подчеркнул, что "Венгрия – единственная страна, которая может вести переговоры с каждой стороной".

"Сам факт того, что эти встречи проходили с интервалом в две недели, свидетельствует о том, что Венгрия может играть серьезную роль в посредничестве. Большинство стран мира ждут годами только такую встречу", — утверждает чиновник.

Венгрия, как утверждает он, является "способным посредником", и задача Будапешта сейчас – "совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены ЕС в плане Орбана".

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