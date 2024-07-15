Орбан направил лидерам Евросоюза свой "мирный план" по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездок в Украину, Россию и Китай, а также после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и 45-м президентом США Дональдом Трампом ознакомил лидеров Европейского Союза с результатами своей "миротворческой миссии" и "мирными предложениями" Будапешта. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet сообщил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.
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По его словам, "план завершения войны" главы правительства Венгрии лежит на столе каждого премьер-министра стран ЕС. Политический директор заявил, что по результатам поездок в Киев и Москву стало ясно, что Украина и Россия очень "решительно настроены воевать".
"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим жесточайшие разрушения в ближайшие месяцы", — добавил Балаж Орбан.
Он отметил, что именно поэтому Венгрия начала переговоры с Китаем, Турцией и бывшим президентом США Трампом.
"Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение курса должно быть разработано и реализовано сейчас", – сказал Балаж Орбан.
Он подчеркнул, что "Венгрия – единственная страна, которая может вести переговоры с каждой стороной".
"Сам факт того, что эти встречи проходили с интервалом в две недели, свидетельствует о том, что Венгрия может играть серьезную роль в посредничестве. Большинство стран мира ждут годами только такую встречу", — утверждает чиновник.
Венгрия, как утверждает он, является "способным посредником", и задача Будапешта сейчас – "совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены ЕС в плане Орбана".
- 2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- 5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
- 8 июля Орбан посетил Китай – там он встретился с главой страны Си Цзиньпином. По мнению Орбана, КНР является "ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне".
- Встретившись с Эрдоганом на полях саммита НАТО, Орбан заявил, что Турция "незаменима в миротворческом процессе". 12 июля он встретился с Трампом – тот еще раз пообещал "решить проблему".
- 11 июля Зеленский, комментируя встречи Орбана, заявил, что не все лидеры могут вести переговоры, поскольку для этого нужно обладать определенными полномочиями и силой.
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