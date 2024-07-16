Орбан предложил Евросоюзу возобновить дипломатические отношения с Россией – Bild
Виктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на соответствующее письмо, с которым ознакомились журналисты.

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В нем Орбан привел краткую оценку встреч с президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и 45-м президентом США Дональдом Трампом, а также добавил собственные предложения для рассмотрения.

В частности, венгерский премьер заявил, что "интенсивность военного конфликта в Украине в обозримом будущем радикально усилится". В связи этим он предложил возобновить дипломатические отношения с РФ, провести переговоры с КНР по "мирной конференции" и начать "политическое наступление на страны Глобального Юга, уважение которого мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".

Кроме того, Орбан раскритиковал действующего президента США Джо Байдена. Он утверждает, что американский лидер "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику". В то же время, он выразил уверенность, что Трамп в случае переизбрания "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник".

Вместе с тем, венгерский премьер подчеркнул, что победа Трампа на президентских выборах в США будет дорого стоить ЕС.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", – резюмировал он.

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