План победы. Зеленский говорил с Сырским и отправил в США начгенштаба и вице-премьера

Еще главком докладывал президенту о текущей ситуации на фронте – на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, а также по Курской операции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский беседовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который будет работать с партнерами по Плану победы. Также глава государства отправил в Вашингтон начальника Генерального штаба и вице-премьера – министерку юстиции. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Президент провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами, а также говорил с главкомом Сырским.

Он вместе с другими военными и представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с партнерами по военным и стратегическим пунктам Плана победы, пояснил Зеленский.

Также президент отправил в Вашингтон начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра юстиции Ольгу Стефанишину.

К тому же Сырский докладывал президенту о текущей ситуации на фронте – на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, а также по Курской операции.

"Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – отметил президент.