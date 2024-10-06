План победы. Зеленский говорил с Сырским и отправил в США начгенштаба и вице-премьера
Президент Владимир Зеленский беседовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который будет работать с партнерами по Плану победы. Также глава государства отправил в Вашингтон начальника Генерального штаба и вице-премьера – министерку юстиции. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.
Президент провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами, а также говорил с главкомом Сырским.
Он вместе с другими военными и представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с партнерами по военным и стратегическим пунктам Плана победы, пояснил Зеленский.
Также президент отправил в Вашингтон начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра юстиции Ольгу Стефанишину.
К тому же Сырский докладывал президенту о текущей ситуации на фронте – на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, а также по Курской операции.
"Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – отметил президент.
- В субботу 5 октября президент Зеленский заявил, что на днях состоятся политические консультации по наполнению военных пунктов Плана победы.
- Ранее, 26 сентября, президент США Байден объявил, что созывает встречу Рамштайна в формате лидеров стран. 27 сентября Зеленский сообщил, что на Рамштайне будут работать над пунктами Плана победы.
- Госдеп США заявлял, что в Плане победы есть "ряд продуктивных шагов".