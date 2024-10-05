На Рамштайне Украина обсудит с союзниками реальные шаги к завершению войны – Зеленский

Президент подчеркнул, что только благодаря решительности союзников и усилению Украины можно остановить войну РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина уже готовится к встрече Рамштайна в формате лидеров стран, которая состоится 12 октября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Это будет 25-я встреча контактной группы по обороне Украины, но первая на уровне президентов стран-участниц. По словам Зеленского, Украина представит союзникам План победы и озвучит конкретные шаги, которые следует предпринять для окончания войны.

"Решимость партнеров и усиление Украины – то, что способно остановить российскую агрессию. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир", — написал Зеленский.

Перед этим президент заявлял, что План победы непременно представят украинцам. Но при этом подчеркнул, что "секретные" пункты раскрывать не будут.

Также глава государства отмечал, что План победы не исключает Саммита мира. По его словам, такая инициатива важна для укрепления позиций страны.