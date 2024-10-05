На Рамштайне Украина обсудит с союзниками реальные шаги к завершению войны – Зеленский
Украина уже готовится к встрече Рамштайна в формате лидеров стран, которая состоится 12 октября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Это будет 25-я встреча контактной группы по обороне Украины, но первая на уровне президентов стран-участниц. По словам Зеленского, Украина представит союзникам План победы и озвучит конкретные шаги, которые следует предпринять для окончания войны.
"Решимость партнеров и усиление Украины – то, что способно остановить российскую агрессию. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир", — написал Зеленский.
Перед этим президент заявлял, что План победы непременно представят украинцам. Но при этом подчеркнул, что "секретные" пункты раскрывать не будут.
Также глава государства отмечал, что План победы не исключает Саммита мира. По его словам, такая инициатива важна для укрепления позиций страны.
- Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 6 сентября, там лично присутствовал Зеленский.
- 26 сентября президент США Джо Байден объявил, что созывает встречу Рамштайна в формате лидеров стран.
- 27 сентября Владимир Зеленский заявил, что на Рамштайне будут работать над пунктами Плана победы.