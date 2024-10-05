На Рамштайні Україна обговорить з союзниками реальні кроки до завершення війни – Зеленський

Президент підкреслив, що лише завдяки рішучості союзників та посиленню України можна зупинити війну РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна вже готується до зустрічі Рамштайн у форматі лідерів країн, яка відбудеться 12 жовтня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Це буде 25 зустріч контактної групи по обороні України, але перша на рівні президентів країн-учасниць. За словами Зеленського, Україна представить союзникам План перемоги та озвучить конкретні кроки, які треба зробити для закінчення війни.

"Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", — написав Зеленський.

Перед цим президент заявляв, що План перемоги неодмінно представлять українцям. Але при цьому наголосив, що "секретні" пункти розкривати не будуть.

Також голова держави зазначав, що План перемоги не виключає Саміту миру. За його словами, така ініціатива важлива для зміцнення позицій країни